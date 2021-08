Παράξενα

Κορονοϊός: Νοσοκόμα χορηγούσε αλατόνερο αντί για εμβόλιο

Κατηγορείται ότι χορήγησε αλατούχο διάλυμα σε πάνω από 8.500 ανθρώπους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ένα απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε στη Γερμανία όπου μία νοσοκόμα κατηγορείται ότι αντί για εμβόλιο κατά του κορονοϊού χορηγούσε… αλατόνερο σε χιλιάδες ανθρώπους. H ίδια διατείνεται ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι το έκανε για να σώσει τη θέση εργασίας της.

Η 40χρονη νοσοκόμα στην Κάτω Σαξονία φέρεται να χορηγούσε αλατούχο διάλυμα αντί για τα σκευάσματα κατά της Covid-19 σε πάνω από 8.500 ανθρώπους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Διαπιστώθηκαν ήδη τουλάχιστον έξι τέτοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Γερμανίδας νοσοκόμας, προέβη μία και μόνη φορά στη αντικατάσταση του εμβολίου με αλατόνερο, και το έκανε με σκοπό να μη χάσει τη δουλειά της. Ο ισχυρισμός της είναι ότι πανικοβλήθηκε αφού έσπασε ένα φιαλίδιο με εμβολιαστικό σκεύασμα και φοβούμενη απόλυσή της το ξαναγέμισε με αλατούχο διάλυμα συνεχίζοντας να εμβολιάζει με αυτό. Υπενθυμίζεται ότι από κάθε φιαλίδιο προκύπτουν έξι δόσεις του εμβολίου.

Ο δικηγόρος μάλιστα ισχυρίζεται ότι οι ενέσεις στους ατυχείς πολίτες περιλάμβαναν ποσότητα του εμβολίου, αλλά αυτή ήταν διαλυμένη σε αλατόνερο…

Ωστόσο οι αρχές στην περιοχή Φρίσλαντ, όπου και το εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο εργαζόταν η 40χρονη νοσοκόμα, υποπτεύονται ότι έχει προβεί σε παρόμοια κίνηση περισσότερες φορές από τις έξι τις οποίες έχει ήδη ομολογήσει. Έχουν μάλιστα καταγράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις της στις οποίες εξέφραζε τις αντιρρήσεις της προς τα εμβόλια.

Πλέον και οι 8.557 άνθρωποι που εμβολιάστηκαν από τη συγκεκριμένη νοσοκόμα από τις 5 Μαρτίου έως και τις 20 Απριλίου έχουν προσκληθεί για επανεμβολιασμό τους.

Αν και ο εμβολιασμός με αλατόνερο δεν προκαλεί προβλήματα στον οργανισμό, είναι σημαντικό να εμβολιαστούν όσοι είχαν υποθετικά ανοσοποιηθεί τότε, καθώς τον Μάρτιο και τον Απρίλιο εμβολιάζονταν οι ομάδες υψηλού κινδύνου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι ηλικιωμένοι ή ευάλωτοι πολίτες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο νόσησης χωρίς να το γνωρίζουν.

