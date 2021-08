Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης: Η μετάλλαξη Δέλτα πρέπει να θεωρείται νέος ιός

«Όσο πιο γρήγορα γίνει lockdown, τόσο καλύτερα» τόνισε ο ερευνητής γιατρός στις ΗΠΑ

Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε ο ερευνητής ιατρός στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης σχετικά με την μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού και την ανάγκη τήρησης των μέτρων με αφορμή τη χαλάρωση του καλοκαιριού.

Ο κ. Παυλάκης μίλησε επίσης, στον ΣΚΑΙ, για τις συναθροίσεις και τις γιορτές του καλοκαιριού εκτιμώντας ότι πρόκειται για μέρη υπερμετάδοσης και ότι «θα τα βρούμε μπροστά μας».

Παράλληλα, ο ειδικός πρόσθεσε ότι «η μετάλλαξη Δέλτα πρέπει να θεωρείται καινούριος ιός» καθώς «μεταδίδεται αστραπιαία, μέσω του αέρα». Προειδοποίησε ότι «σταματά μόνο με lockdown, όταν υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα μέσα στην κοινότητα. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερα».

Παρά τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού ο κ. Παυλάκης σημείωσε ότι η κατάσταση είναι ίδια με πέρσι ή και χειρότερα, λέγοντας πως η μισή Ελλάδα είναι ακόμη ανεμβολίαστη.

Αναφέρθηκε, τέλος, και στο άνοιγμα των σχολείων ισχυριζόμενος πως «τα παιδιά και μολύνονται και μεταδίδουν και νοσούν. Χρειάζεται γενικός εμβολιασμός και πολύ περισσότερα μέτρα».

