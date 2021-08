Παράξενα

Δύτης πόζαρε με... φαλαινοκαρχαρία

Έβγαλε την τέλεια selfie στις ακτές του Μεξικού και εξηγεί πως

Ένας καρχαρίας φαίνεται να ποζάρει για μια selfie με έναν δύτη - και να σκάει το ίδιο τεράστιο χαμόγελο.

Ο 36χρονος William Drumm τράβηξε πρόσφατα την τέλεια συγχρονισμένη λήψη 20 μίλια από τις ακτές της Isla Mujeres στο Μεξικό.

Οι φαλαινοκαρχαρίες συχνά κολυμπούν με το στόμα τους ανοιχτό και ο William σκέφτηκε να τους μιμηθεί. Μετά από μερικές προσπάθειες, κατάφερε να πετύχει την τέλεια εικόνα.

Εξήγησε ότι οι φαλαινοκαρχαρίες, οι μεγαλύτεροι καρχαρίες στον πλανήτη, «συχνά κολυμπούν με το στόμα ανοιχτό καθώς φιλτράρουν μικροσκοπικό πλαγκτόν από το νερό».

Στο Instagram διευκρίνισε ότι υπήρχαν «εκατομμύρια αυγά ψαριών στο νερό, τα οποία είναι πιθανότατα αυτό που προσελκύει όλους αυτούς τους καρχαρίες κάθε χρόνο. Ένας φαλαινοκαρχαρίας μπορεί να καταναλώνει 30.000 θερμίδες ή και περισσότερες την ημέρα, τρέφοντας με μερικά από τα μικρότερα θηράματα που μπορεί να φανταστεί κανείς!».

«Κολυμπούν αρκετά γρήγορα, οπότε μου πήρε μερικές προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι πήρα μερικές εικόνες που είναι καλές. Ένιωσα τόσο ενθουσιασμένος και τιμημένος που μοιράστηκα το νερό με τόσα πολλά από αυτά τα όμορφα μεγαθήρια. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς φαλαινοκαρχαρίες - τουλάχιστον 100 μέσα σε μία μόνο μέρα», κατέληξε o William Drumm

