Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε τραυματισμένος ο οδηγός του δίκυκλου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Χαλκιδική.

Περίπου στις 19:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στον Όρμο Παναγιάς.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Νοσοκόμα χορηγούσε αλατόνερο αντί για εμβόλιο

Φωτιές: Σχέδιο δράσης με πιστοποιητικό για την αντιπυρική προστασία (βίντεο)

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο της Καμπούλ (βίντεο)