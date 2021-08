Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: “Τεσσάρα” στο πρώτο ματς μετά τη φυγή του Μέσι

Οργή των οπαδών, που φώναζαν το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ, στη διάρκεια του αγώνα με τη Σοσιεδάδ.

Το κλίμα στο “Καμπ Νου”, στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Σοσιεδάδ, στο πρώτο παιχνίδι της μετά-Μέσι εποχής, ήταν πολύ “βαρύ”, ωστόσο οι Καταλανοί έφτασαν εντέλει στη νίκη με 4-2, ξεκινώντας με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στην εφετινή LaLiga.

Η ατμόσφαιρα “ηλεκτρίστηκε” ακόμη περισσότερο στο 10ο λεπτό του αγώνα, όταν όλο το γήπεδο άρχισε να φωνάζει το όνομα του Μέσι, “τιμώντας” με αυτόν τον τρόπο τον “Pulga”, ο οποίος πέρασε τόσα χρόνια στην πρώτη ομάδα της “Μπάρτσα” με το “10” στην πλάτη.

Τα γκολ του Πικέ στο 19' και του Μπρέιθγουεϊτ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ηρέμησαν κάπως την κατάσταση, για να ακολουθήσει δεύτερος κύκλος “αγανάκτησης” από τον κόσμο της Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο, όπου η εξέδρα “χωρίστηκε” στα δύο, όταν άρχισαν οι αποδοκιμασίες προς τη διοίκηση για τη φυγή του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Παρί.

Το 3-0 από τον Μπρέιθγουεϊτ στο 59' φάνηκε να δίνει μία εύκολη νίκη στους “μπλαουγκράνα” οι οποίοι όμως στη συνέχεια... χαλάρωσαν, δέχθηκαν δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά (82'-85'), αλλά κατάφεραν να “σφραγίσουν” το τρίποντο με τον Σέρχι Ρομπέρτο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

