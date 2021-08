Αθλητικά

Σοκ στο “Βελοντρόμ”: Κατέρρευσε ο Σάμουελ Καλού

Σοκαριστικές στιγμές βίωσαν οι ποδοσφαιριστές της Μπορντό και της Μαρσέιγ

«Πάγωσαν» οι πάντες στο «Βελοντρόμ» της Μασσαλίας, στον εν εξελίξει αγώνα της Μαρσέιγ με την Μπορντό για τη 2η αγωνιστική της γαλλικής Ligue 1, όταν στο 5ο λεπτό κατέρρευσε εντός του αγωνιστικού χώρου ο μεσοεπιθετικός των φιλοξενουμένων, Σάμουελ Καλού.

Τη στιγμή που ο Ντιμίτρι Παγέ ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ, ο 23χρονος Νιγηριανός άσος, ο οποίος βρισκόταν στο «τείχος», έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να φωνάζουν σοκαρισμένοι στο ιατρικό τιμ για να μπει στο γήπεδο.

Ο Καλού προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν τελικά σηκώθηκε μετά από δύο λεπτά, επιχείρησε να μείνει στον αγωνιστικό χώρο, όμως στο 14ο λεπτό έγινε αλλαγή από τον Ουντίν, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

