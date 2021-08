Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαλκιαδάκης: ανεμβολίαστοι όλοι στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ - Με ήπια συμπτώματα γυναίκα 101 ετών

Τι είπε για την σημασία του εμβολιασμού, όπως αντανακλάται στην περίπτωση της υπεραιωνόβιας που βρίσκεται σε απλή κλινική και όχι σε ΜΕΘ. Τι λένε ειδικοί για τον πρώτο θάνατο πλήρως εμβολιασμένου ασθενή.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, «από τους 13 ασθενείς στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ κανείς δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος. Για αυτό μήνες τώρα, φωνάζουμε όλοι εμείς ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι, να τηρούν τα μέτρα για να μην φθάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις».

«Στην κλινική κορονοϊού νοσηλεύουμε 34 ασθενείς και στην ΜΕΘ 13 ασθενείς. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, ακόμη και ηλικιωμένοι, δεν έχουν βαριά νόσο», σημείωσε ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, «αυτήν την στιγμή, νοσηλεύεται μια γυναίκα 101 ετών, η οποία είναι εμβολιασμένη και νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα. Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα του εμβολιασμού».





Εν τω μεταξύ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, αναφορικά με τον πρώτο θάνατο πλήρως εμβολιασμένου έναντι του κορονοϊού, ο Ιωάννης Κιούμης, Διευθυντής Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» είπε ότι θα πρέπει ουσιαστικά αυτό να λειτουργήσει «διαφημιστικά» και όχι αποτρεπτικά για τους εμβολιασμούς, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο άτυχος άνδρας όντως δεν είχε υποκείμενο νόσημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτήν την στιγμή, πρέπει να λέμε ότι δεν είχε γνωστό υποκείμενο νόσημα».

