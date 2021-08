Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Μεγαλόπολη

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε η δόνηση, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Αισθητός στην Αρκαδία, την Μεσσηνία και την Λακωνία έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε στις 08:31 της Δευτέρας, με επίκεντρο περιοχή κοντά στην Μεγαλόπολη.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μέγεθος του σεισμού ήταν 3,6 βαθμοί της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 4,6 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 2 χιλιομέτρων νότια απο την Μεγαλόπολη.

Τρία λεπτά αργότερα, σημειώθηκε άλλος σεισμός, εντάσεως 3 Ρίχτερ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων δυτικά της Μεγαλόπολης, με εστιακό βάθος 15,7 χιλιόμετρα.





