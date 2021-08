Κόσμος

Φωτιά στο Μαρόκο: στάχτη 2000 στρέμματα δασικών εκτάσεων

Πολλές περιοχές του βασιλείου καταγράφουν από την Παρασκευή θερμοκρασίες που φθάνουν ως ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου.

Πυροσβέστες συνέχιζαν το βράδυ χθες Κυριακή τις προσπάθειές τους προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις δασικές πυρκαγιές οι οποίες μαίνονταν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο βόρειο Μαρόκο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι αλλαγές της φοράς των ανέμων δεν βοηθούν να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά», εξήγησε ο περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας υδάτινων πόρων και δασών στη Σαφσαουέν, ο Ρασίντ Ελ Άνζι. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν απανθρακωθεί από το Σάββατο το μεσημέρι κάπου 2.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων. «Δεν θρηνούμε κανένα θύμα» καθώς «η προτεραιότητα δόθηκε στην αποτροπή της εξάπλωσης της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές», πρόσθεσε.

Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετέχουν τέσσερα αεροσκάφη. Τα αίτια των πυρκαγιών δεν είναι ακόμη γνωστά, σύμφωνα με τον κ. Άνζι, που εκτίμησε ότι ο καύσωνας και οι άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωσή τους. Πολλές περιοχές του βασιλείου καταγράφουν από την Παρασκευή θερμοκρασίες που φθάνουν ως ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία.

Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι προβλέπονται ως τουλάχιστον και σήμερα Δευτέρα κατά τόπους στο Μαρόκο. Κύμα καύσωνα από την 9η ως την 11η Ιουλίου είχε ήδη «ευνοήσει το ξέσπασμα 20 πυρκαγιών» στο βασίλειο, απανθρακώνοντας 12.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με την υπηρεσία υδάτινων πόρων και δασών του Μαρόκου.

Η λεκάνη της Μεσογείου δοκιμάζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες από εκτεταμένες πυρκαγιές, κυρίως στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Αλγερία. Στις χώρες που πλήττονται, συνολικά πάνω από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται από την περασμένη Δευτέρα. Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει την πιθανότητα να εκδηλώνονται παρατεταμένοι καύσωνες, ξηρασίες και, κατά συνέπεια, πυρκαγιές.

