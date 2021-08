Κοινωνία

Αχλάδι Φθιώτιδας: μεθυσμένος παρέσυρε πεζούς μετά από καβγά (εικόνες)

Η συμπλοκή κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο. Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης...

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στο χωριό Αχλάδι της Φθιώτιδας, λόγω άγριας συμπλοκής μεταξύ Ρομά που είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα περίπου 70 ατόμων κατασκήνωσε στην άκρη του χωριού. Μετά από γλέντι, μεθυσμένοι Ρομά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και να αρχίσει να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στο χωριό. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σημείο της συμπλοκής και άρχισε να τρακάρει με το αυτοκίνητο του τα αυτοκίνητα των άλλων Ρομά.

Όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε για λίγο και βρέθηκε περικυκλωμένος από άλλους Ρομά, πάτησε γκάζι για να ξεφύγει παρασύροντας και τραυματίζοντας κάποιους από αυτούς.

Στο σημείο της συμπλοκής έφτασαν δυο περιπολικά της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε κάποιους τραυματίες στο νοσοκομείο της Λαμίας.

«Από τύχη δεν παρέσυρε τα παιδιά που έπαιζαν. Έτρεχε με 100 χλμ μέσα στα στενά του χωριού. Είναι απίστευτο αυτό που ζήσαμε…», είπε ένας από τους κατοίκους.

Πηγή: lamiareport.gr

