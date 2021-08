Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: καισαρική σε έγκυο που νοσεί βαριά

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τι λένε οι γιατροί. Οριακή η κατάσταση στο Νοσοκομείου του Ρίου, ανοίγει νέα κλινική Covid.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μία έγκυος 7 μηνών με κορονοϊό, η οποία θα υποβληθεί σε καισαρική. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται και πιθανότατα θα διασωληνωθεί.

Ο διευθυντής ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, Δ. Παπαλεξάτος, είπε στο OPEN «Νοσηλεύουμε εδώ και τρεις μέρες μια έγκυο 30 εβδομάδων από τη Ζάκυνθο, η οποία δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, είναι έτοιμη για καισαρική και πιθανότητα να διασωληνωθεί. Κάναμε μια απέλπιδα προσπάθεια χθες με μία μάσκα και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Έφτασε χθες σε οριακό σημείο και κάναμε μια τελευταία προσπάθεια. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνει άμεσα καισαρική, το παιδί πρέπει να μπει σε θερμοκοιτίδα άμεσα επειδή είναι πρόωρο».

Ο διευθυντής είπε ότι η κατάσταση στην κλινική COVID είναι οριακή και πρόκειται να ανοίξει και άλλη κλινική. «Έχουμε 22 κρεβάτια και 21 αρρώστους» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε επίσης και στον 19χρονο που κόλλησε κορονοϊό και παρουσίασε πνευμονική εμβολή, ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος.

