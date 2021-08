Κόσμος

Κορονοϊός: η Κύπρος έχτισε τείχος ανοσίας

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχέια για τον εμβολασμό του πληθυσμού.

Το 70,3% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο είναι πλήρως εμβολιασμένο έναντι της νόσου Covid-19, ενώ ποσοστό 76,6% έχει λάβει την 1η δόση. Ετσι, η Κύπρος έχει χτίσει το αποκαλούμενο "τείχος ανοσίας", το οποίο ενισχύεται με την συνέχιση των εμβολιασμών..

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Κύπρου και στοιχεία που αφορούν την πορεία των εμβολιασμών έως και το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021, το αντίστοιχο ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ είναι 62,4%. Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό των ατόμων που έλαβαν τουλάχιστον την 1η δόση και βρίσκεται στο 76,6%, ο στόχος είναι να φτάσει στο 80% έως το τέλος Αυγούστου.

Αντίστοιχα, στην ΕΕ το ποσοστό είναι στο 73%.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες 16 με 17 ετών, ο πλήρης εμβολιασμός ανέρχεται σε ποσοστό 22,3%, ενώ 32% έχει λάβει την πρώτη δόση.

Τέλος, η πληθυσμιακή ομάδα 12-15 ετών έχει λάβει την 1η δόση σε ποσοστό 8,6%, καθώς οι εμβολιασμοί άρχισαν στις 2 Αυγούστου και προς το παρόν έχει χορηγηθεί μόνο η 1η δόση.





