Δημήτρης Κύρτσος: έπαιζα μπουζούκι για μια ώρα μέσα στο χειρουργείο (βίντεο)

O Δημήτρης Κύρτσος έπαιζε μπουζούκι ξαπλωμένος στο χειρουργικό κρεβάτι, την ώρα της επέμβασης αφαίρεσης όγκου στο κεφάλι του! Πώς το βίωσε.

Ο Δημήτρης Κύρτσος, ο νεαρός από τη Βέροια που βρέθηκε στο χειρουργείο, για επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο κεφάλι, παίζοντας μπουζούκι, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την μοναδική αυτή εμπειρία που έζησε.

"Έπαιζα μια ώρα μπουζούκι. Έπαιξα πάρα πολλά τραγούδια" είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι έγινε ολική νάρκωση αλλά στην πορεία οι γιατροί τον ξύπνησαν, ζητώντας του να παίξει για να δουν πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος.

"Δεν ήμουν πλήρως ξυπνητός, ήμουν σε επικοινωνία αλλά δεν καταλάβαινα πολλά. Έπαιζα μηχανικά και ασυναίσθητα" εξήγησε ο Δημήτρης Κύρτσος, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Αναφέρθηκε μάλιστα στο πρώτο τραγούδι που έπαιξε, το "Μαυρομάτα μου", το οποίο αφιέρωσε στη σύζυγό του και λόγω αυτού, όπως είπε, έγινε viral!

Ο Δημήτρης Κύρτσος είναι πλέον καλά στην υγεία του και διασκεδάζει ξανά το κοινό με τις επιδέξιες πενιές του.

