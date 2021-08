Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσταση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαρκάτι του δήμου Λαυρεωτικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα δύσβατο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαρκάτι του Δήμου Λαυρεωτικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2021

