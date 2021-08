Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: οι μετανάστες και όλοι οι ανεμβολίαστοι πρέπει να τρέξουν για το εμβόλιο

Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στον ΑΝΤ1 για το τείχος ανοσίας, τον εμβολιασμό των παιδιών και την τρίτη δόση. Τι θα γίνει με όσους έκαναν το εμβόλιο της AstraZeneca.

«Σημασία έχει ότι έχουμε έναν στόχο, το τείχος ανοσίας και για αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί», είπε η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Η Πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών σε Αθήνα και Πειραιά, τόνισε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις, ενώ επεσήμανε ότι «μετανάστες και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν. Θέλει πολύ μεγάλο τρέξιμο και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να μην κάνουμε μόνο κριτική. Κριτική να κάνουμε μετά».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε lockdown τριών εβδομάδων στην Ελλάδα. Έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού. Δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσουμε. Πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να πειστούν και να εμβολιαστούν οι δάσκαλοι, να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο», σημείωσε η κ. Παγώνη.

Όπως απάντησε σε σχετικά ερωτήματα σχετικά με το τείχος ανοσίας, «λέγαμε ότι θα φτάσει το 80% στο τέλος Αυγούστου. Ο στόχος επηρεάστηκε τόσο από τον δεκαήμερο καύσωνα, που ακυρώθηκαν όλα τα ραντεβού, ενώ ούτε στις φωτιές μπορούσαμε εκεί που οι άνθρωποι έτρεχαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους να πηγαίνουμε να τους εμβολιάσουμε. Ήταν “δύσκολες” αυτές οι 15 ημέρες»

«Η τρίτη δόση θα γίνει, θα ξεκινήσει από τις ομάδες που έχουν σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουν αριθμό αντισωμάτων, όπως έχουν οι υπόλοιποι και μετά θα πάει στους υγειονομικούς και τους υπόλοιπους», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, προσθέτοντας πως «όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις του AstraZeneca θα μπορούν και θα είναι καλυμμένοι να κάνουν τρίτη δόση από άλλο εμβόλιο, που θα πει η Επιτροπή Εμβολιασμών».

«Τα παιδιά από 12 ετών και πάνω μπορούν και πρέπει να εμβολιαστούν», είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, ενώ σχετικά με την προστασία όσων έχουν εμβολιαστεί, με αφορμή τον θάνατο του πλήρως εμβολιασμένου ηλικιωμένου στην βόρεια Ελλάδα, η κ. Παγώνη είπε ότι «είχαμε πει ότι είναι καλυμμένοι σε ποσοστό 90%, υπάρχει ένα “παράθυρο” 10%»

