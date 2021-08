Κοινωνία

Κορονοϊός - σχολεία: τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αλλαγές

Στο άνοιγμα των σχολείων και στον τρόπο λειτουργίας τους εν μέσω κορονοϊού αναφέρθηκε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ανοίγουν φέτος τα σχολεία όλης της χώρας αλλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα εξειδικευτούν λίγο πριν το πρώτο κουδούνι, σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Όπως είπε, υπάρχουν σαφείς κανόνες όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τον εμβολιασμό τους. Σημείωσε ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή εργαστηριακό έλεγχο δύο φορές την βδομάδα με δική τους ευθύνη και δική τους οικονομική επιβάρυνση. "Δεν πρόκειται για αντίποινα. Κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει το τεστ σε μια από τις δομές που το παρέχουν δωρεάν. Ωστόσο, ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε καλά επίπεδα" είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Η Ζέττα Μακρή ανέφερε πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα περιλαμβάνουν το τι θα γίνει σε περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα σε σχολική αίθουσα και σημείωσε πως θα είναι διαφοροποιημένα από την προηγούμενη χρονιά λόγω του ότι φέτος προστέθηκε ο εμβολιασμός. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως δεν θα υπάρχει οριζόντιο κλείσιμο σχολικής μονάδας ή τμημάτων όπως το προηγούμενο διάστημα, ενώ ανέφερε πως αυστηρά πρωτόκολλα θα ισχύουν και για τα φροντιστήρια. Σημείωσε πως οι ρυθμίσεις και τα μέτρα της πολιτείας είναι τέτοια ώστε η επιστροφή στα σχολεία και η δια ζώσης διδασκαλία να είναι με τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες.

Σχετικά με το νέο σχολείο μετά και την ψήφιση προ ημερών του νέου νομοσχεδίου υπογράμμισε πως θα υπάρχει δίχρονη προσχολική αγωγή που θα είναι σε όλη την επικράτεια, όπως και εκμάθηση αγγλικών στο νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, πρόληψη και ενημέρωση για φυσικές καταστροφές καθώς και δυνατότητα τα σχολεία να αποφασίζουν και μόνα τους.

