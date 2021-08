Life

Ροζίτα Σώκου: Κρίσιμες ώρες για τη δημοσιογράφο

Μάχη για την ζωή της δίνει η δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, Ροζίτα Σώκου.

Η γνωστή δημοσιογράφος, σύμφωνα με την Espresso, εδώ και περίπου δυο εβδομάδες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με διπλό εγκεφαλικό.

Η δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου βρίσκεται στο νοσοκομείο, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη στο σπίτι της, όπου βρίσκεται “εγκλωβισμένη” τα τελευταία χρόνια, λόγω προβλημάτων στην κίνηση της, εξαιτίας των οποίων κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Στο πλευρό της 98χρονης Ροζίτας Σώκου βρίσκεται συνεχώς η μοναχοκόρη της, Ιρένε.

Η Ροζίτα (Ζωή Μαρία) Σώκου είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και μεταφράστρια. Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1923 στην Πλάκα και μεγάλωσε στο Ψυχικό. Είναι κόρη του δημοσιογράφου, θεατρικού συγγραφέα και εκδότη Γεωργίου Σώκου και της Τιτίκας Μιχαηλίδου, με καταγωγή από τη Σμύρνη.

