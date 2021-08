Κοινωνία

Καιρός: καύσωνας με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα.

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η άνοδος θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη, οπότε ο υδράργυρος στα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα θα σημειωθεί άνοδος της τάξης των 2 έως 3 βαθμών Κελσίου σε μεγάλο μέρος των ηπειρωτικών τμημάτων και της Κρήτης.

Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει κατά τόπους τους 32-34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 31-33 βαθμούς, στην Πάτρα τους 35-37 βαθμούς, στη Λάρισα τους 36-38 βαθμούς και στο Ηράκλειο τους 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Κύρτσος: έπαιζα μπουζούκι για μια ώρα μέσα στο χειρουργείο (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Κορονοϊός - σχολεία: τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αλλαγές