Προϋπολογισμός: “βουτιά” στα έσοδα τον Ιούλιο

Πως κινείται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού στο τέλος Ιουλίου. Πόσο μεγάλη είναι η απόκλιση από τους στόχους. Που κυμαίνονται οι δημόσιες δαπάνες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του Πρϋπολογισμού,

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12.528 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 12.946 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 10.915 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9.077 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9.602 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.463 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.955 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 650 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Παρά την είσπραξη ANFAs ποσού 644 εκατ. ευρώ που δεν είχε προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025, τα σημαντικά μειωμένα έσοδα από το ΠΔΕ τον Ιούλιο 2021 είναι ο βασικός λόγος της εν λόγω μείωσης.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.447 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 24.431 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.492 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.508 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.162 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.043 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.983 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 738 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.408 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 753 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.291 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (440 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.060 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 ανήλθαν στα 39.482 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.068 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου (40.551 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 859 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 424 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους. Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 361 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 189 εκατ. ευρώ ή 4,0%. Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, έχει ως εξής:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.871 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν, η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία, η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 493 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4.726 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων».

