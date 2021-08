Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο πύρινο μέτωπο στην Αττική. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων. Εκκενώνεται ο οικισμός Άγιος Γεώργιος.

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στη δημοτική ενότητα Βιλίων Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ από το 112 οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Γεώργιος έλαβαν μήνυμα για εκκένωση:

Η νέα αυτή πυρκαγιά ξέσπασε δύο μόλις ώρες μετά το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στην Κερατέα και είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση τριών οικισμών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Βιλλίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Καιρός: καύσωνας με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας

Δημήτρης Κύρτσος: έπαιζα μπουζούκι για μια ώρα μέσα στο χειρουργείο (βίντεο)