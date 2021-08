Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: εκκενώσεις οικισμών

Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν κάτοικοι οικισμών να εκκενώσουν προς την Ψάθα.

Εκκενώνονται οικισμοί στα Βίλια λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 13.00.

Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγία Παρασκευή, Μικρό ή Μέγα Βαθυχώρι να εκκενώσουν προς την Ψάθα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση μετά την κατασκήνωση από τα Βίλια προς Πόρτο Γερμενό, η οποία είναι άδεια.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν από αέρος πέντε ελικόπτερα και οκτώ αεροσκάφη ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 61 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, με 25 οχήματα.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπές της κυκλοφορίας οχημάτων. Ειδικότερα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην Ανώνυμη Οδό, από ταβέρνα «Κρύο Πηγάδι» προς οικισμό Άγιο Γεώργιο και στην επαρχιακή οδό Οινόης- Πόρτο Γερμενού από Πόρτο Γερμενό προς Βίλια.

Βίντεο: Facebook/stavros loukas

Βίντεο: facebook/elena botsi

Εντολή εκκένωσης για τον Άγιο Γεώργιο δόθηκε για δεύτερη φορά στις 15.20 καλώντας τους πολίτες να κινηθούν προς τη Μάνδρα.

Βίντεο: facebook/tzikitzelas akis

