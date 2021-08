Αθλητικά

Τσιτσιπάς: σταθερός στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Έλληνας τενίστας. Ποιοι αποτελούν την κορυφαία δεκάδα στον πλανήτη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, εκεί που ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στις 9 Αυγούστου.

Ο 23χρονος πρωταθλητής έχει 8.350 βαθμούς, έχοντας αφήσει πίσω του τον 35χρονο Ισπανό, Ράφα Ναδάλ (7.815 βαθμοί). Αυτή την εβδομάδα δεν υπήρξε κάποια μεταβολή, ως προς τις θέσεις, στους πρώτους δέκα.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.113 βαθμοί Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 10.620 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 8.350 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 7.815 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.263 Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 7.005 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 6.005 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 5.533 Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 4.215 Ντένις Σαποβάλοφ (Καναδάς) 3.625