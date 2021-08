Κόσμος

Αφγανιστάν: χάος και νεκροί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (εικόνες)

Άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, Πληροφορίες ακόμα και για κρεμασμένους από ρόδες αεροσκαφών. Πτώματα μεταφέρονται με οχήματα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα, είπαν στο Ρόιτερς αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος. «Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ. Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπους που πέφτουν από αεροπλάνα που απογειώνονται, ίσως αφού προσπάθησαν να κρυφτούν στο σύστημα των τροχών τους. Υπάρχουν πληροφορίες σήμερα για τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις.

Oh my God.



Desperate Afghans are hanging on the plane tires and falling from the sky near the Kabul airport pic.twitter.com/OhIscfDNWd — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Στο μεταξύ, πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν σήμερα μόνο περιορισμένες υπηρεσίες. Πολλά μεταδίδουν μόνο επαναλήψεις, αντί για ζωντανό πρόγραμμα. Τα μουσικά κανάλια σταμάτησαν τις μεταδόσεις και γενικά τα τηλεοπτικά δίκτυα επιλέγουν σήμερα να μην προβάλουν εκπομπές με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους.

Οι εμπορικές πτήσεις πάντως ματαιώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Οι εμπορικές πτήσεις πάντως ματαιώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. «Δεν θα γίνουν εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι για να αποφευχθούν οι λεηλασίες. Σας παρακαλούμε να μην σπεύδετε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η αερολιμενική αρχή σε μηνυμά της προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η αφγανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ACAA) ανακοίνωσε σήμερα πως ο έλεγχος του εναέριου χώρου της Καμπούλ ανατέθηκε στους στρατιωτικούς και συνέστησε στα αεροσκάφη που πρόκειται να διέλθουν από τον αφγανικό εναέριο χώρο να αλλάξουν δρομολόγιο. Η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανακοίνωσε πως θα αρχίσει σήμερα πτήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων από την Καμπούλ και ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις της προς και από το Αφγανιστάν.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, που διαπραγματεύτηκε με τους Ταλιμπάν την αρχική συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται ότι απέτυχε στα σχέδιά της. Ο ίδιος ζήτησε να σταλεί αμερικανική αεροπορική δύναμη για να συντρίψει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που περικυκλώνουν την Καμπούλ.

Η σημερινή ηγεσία του Λευκού Οίκου συγκρούεται εδώ και μήνες με τον Πομπέο για το θέμα αυτό, υποστηρίζοντας πως η αρχική συμφωνία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν δεν άφησε πολλές καλές επιλογές στις ΗΠΑ, κάτι που ο Πομπέο αρνείται.

Στο μεταξύ, η οργή στο Αφγανιστάν στρέφεται εναντίον του Άσραφ Γάνι, του προέδρου που διέφυγε από την Καμπούλ χθες, Κυριακή, με ελικόπτερο. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισαν «βρωμερό κτήνος» για τον ρόλο του στη συνθηκολόγηση, ενώ άλλοι είπαν ότι η κακή ηγεσία του ευθύνεται για το γεγονός ότι τώρα καίνε βιβλία και όργανα μουσικής για να μην τα βρουν οι Ταλιμπάν.

