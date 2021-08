Πολιτική

Αφγανιστάν: πυρετώδεις προσπάθειες για την επιστροφή των μεταφραστών της ελληνικής αποστολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τις εξελίξεις στην πολύπαθη ασιατική χώρα να είναι ραγδαίες και με την απειλή μιας νέας προσφυγικής κρίσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης παίρνουν θέση.

Αγωνιώδεις προσπάθειες καταβάλλει το Υπουργείο Εξωτερικών για να εξασφαλίσει την ομαλή αποχώρηση από την Καμπούλ, των Αφγανών διερμηνέων που βοηθούσαν τους Έλληνες που υπηρετούσαν εκεί, αλλά και ενός Έλληνα με αφγανική καταγωγή.

Καθώς δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία στην Καμπούλ, τις ενέργειες συντονίζει η πρεσβεία μας στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, άπαντες είναι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και αναμένεται να αποχωρήσουν με ειδική πτήση.

Τσίπρας: αναπόφευκτες οι νέες προσφυγικές ροές

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, αναφέρει ότι «η τραγική κατάσταση στο Αφγανιστάν με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, αναδεικνύει την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας και του γεωστρατηγικού μοντέλου των στρατιωτικών επεμβάσεων της Δύσης, και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, στην περιοχή.

Αντί η ΕΕ να παραμένει άφωνη και άβουλη, οφείλει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες με την έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της κρίσης στο Αφγανιστάν.

Μόνη λύση έστω και τώρα -μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων- η προώθηση μιας δυναμικής περιφερειακής πρωτοβουλίας υπό τον ΟΗΕ που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα μόνιμα μέλη του ΣΑΟΗΕ, την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, θέτοντας αυστηρούς διπλωματικούς και οικονομικούς όρους στο νέο καθεστώς στο Αφγανιστάν, κυρίως ως προς το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά των γυναικών και παιδιών.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να καλεί την ΕΕ να συνεχίσει επιστροφές Αφγανών στο Αφγανιστάν όπως έκανε πριν 10 (!) μέρες μαζί με την Αυστρία και τη Δανία, οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέτοντας τους παραπάνω στόχους και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κεντρική διαχείριση από την ΕΕ των αναπόφευκτων νέων προσφυγικών ροών που δεν πρέπει να επωμιστεί για μια ακόμη φορά μόνη η Ελλάδα ή άλλες χώρες πρώτης υποδοχής.

ΚΙΝΑΛ: τι θα γίνει με τους εγκλωβισμένους διερμηνείς;

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και τους αβοήθητους Αφγανούς διερμηνείς που στήριζαν τους Έλληνες που υπηρέτησαν εκεί, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν εξάγεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Αφγανούς διερμηνείς που στήριζαν τους Έλληνες που υπηρέτησαν εκεί και είχαν ζητήσει βίζα από την Ελλάδα.

«Εδώ και μέρες γνωρίζουμε πως οι διερμηνείς που έχουν πλέον εγκλωβιστεί στο Αφγανιστάν είχαν απευθυνθεί στην Ελλάδα. Τί έχει πράξει η ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα; Ποιος ή ποιοι είναι εκείνοι που αδιαφόρησαν; Γιατί οι διερμηνείς δεν βοηθήθηκαν; Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος.

ΚΚΕ: οι πρόσφυγες είναι τελικά τα θύματα των πολέμων

Το ΚΚΕ σε μακροσκελή ανακοίνωση του, αναφέρει ότι: οι ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, με την κατάρρευση της δοτής κυβέρνησης, που είχε αναδειχτεί στη χώρα μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους και την αναρρίχηση στη διακυβέρνηση του σκοταδιστικού κινήματος των Ταλιμπάν, που είχε ποικιλοτρόπως στηριχθεί αρχικά από τις ΗΠΑ και άλλες καπιταλιστικές δυνάμεις, δείχνουν πως τα βάσανα του λαού του Αφγανιστάν δεν έχουν τέλος.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η επέμβαση των ΗΠΑ το 2001, που έγινε με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» και της επίθεσης στους δίδυμους πύργους, είχε στην πραγματικότητα άλλες στοχεύσεις και κυρίως τον έλεγχο του «μαλακού υπογάστριου» της Ρωσίας και της Κίνας, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτών των δυνάμεων με τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν και σήμερα πάλι ψεύδεται, προβάλλοντας την «εξοικονόμηση των χρηματικών πόρων του λαού» ως λόγο για την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ. Άλλοι είναι οι στόχοι της, όπως η μετακίνηση της αμερικανικής προσοχής σε άλλα «μέτωπα», όπως αυτό της περιοχής του Ειρηνικού, καθώς και η επιδίωξη διαμόρφωσης ενός βολικού για αυτές «κλίματος αστάθειας» στην Κεντρική Ασία, με την «εργαλειοποίηση» των εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Μέσα από αυτούς τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς φαίνεται να ευνοούνται σήμερα οι Ταλιμπάν.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είχε καταδικάσει την επέμβαση στο Αφγανιστάν, είχε καταρρίψει τα προσχήματα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, είχε καταγγείλει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ο.κ.), που από το 2001 έως σήμερα στήριξαν την εμπλοκή της χώρας μας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Από κάθε δυνατό βήμα, είχε απαιτήσει την επιστροφή στη χώρα των ελληνικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική αποστολή στο εξωτερικό.

Τώρα τα διάφορα αστικά επιτελεία χύνουν «κροκοδείλια δάκρυα» για την κατάσταση του λαού στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα για τη θέση στην οποία θα βρεθούν οι γυναίκες. Είναι τα ίδια επιτελεία που στήριξαν και στηρίζουν καθεστώτα που έπαιρναν αντίστοιχα μέτρα κατά των γυναικών στις χώρες τους.

Είναι τα ίδια επιτελεία που σε άλλες ιστορικές εποχές (βλ. δεκαετία του ’80) είχαν λυσσασμένα στηρίξει το σκοταδιστικό κίνημα των Μουτζαχεντίν (μέσα από το οποίο ξεπρόβαλλαν οι Ταλιμπάν), που μάχονταν ενάντια στη Λαϊκή Επανάσταση και στη σοβιετική στρατιωτική διεθνιστική βοήθεια.

Με την ίδια υποκρισία αναφέρονται και στην αναμενόμενη αύξηση του προσφυγικού, όταν οι ίδιες οι εξελίξεις αποδεικνύουν αυτό που όλοι τους θέλουν να κρύψουν, πως οι πρόσφυγες είναι τελικά τα θύματα των πολέμων και των επεμβάσεων.

Σήμερα προβάλλει η ανάγκη της λαϊκής πάλης ενάντια σε κάθε αντιδραστική και σκοταδιστική δύναμη, αναπόσπαστα δεμένα με την πάλη ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και σχεδιασμούς, που τις γεννούν και τις αξιοποιούν.

ΜέΡΑ25: η τραγωδία των γυναικών στο Αφγανιστάν

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του στις προσφυγικές ροές που θα δημιουργηθούν από το Αφγανιστάν, αναφέρει ότι «με την τραγωδία, ιδίως των γυναικών, στο Αφγανιστάν σε εξέλιξη, αναρωτιέμαι αν οι υποστηρικτές των Αμερικανών και ΝΑΤΟϊκών εισβολέων που τώρα λάκισαν, αφήνοντας τις γυναίκες στη μοίρα τους, Θα τις χαρακτηρίσουν λαθροεισβολείς όταν φτάσουν στα σύνορά μας. Το ΜέΡΑ25 πάντως ΟΧΙ!».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κατάστημα (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Καιρός: καύσωνας με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας