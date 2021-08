Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Κερατέα: Ορατός από το διάστημα ο καπνός (εικόνες)

Ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-11 κατέγραψε εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην Κερατέα, που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 16 Αυγούστου 2021, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το meteo.gr, ορατός είναι από το διάστημα ο καπνός από την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας. Ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-11 κατέγραψε εικόνες σαν αυτές που επεξεργάστηκαν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

Ο καπνός έγινε για πρώτη φορά ορατός από τον δορυφόρο από λίγο μετά τις 11:00, οπότε και έφτασε πάνω από τη θάλασσα (αριστερά). Παρασυρόμενος από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους έφτασε λίγο πριν τις 13:00 στο ύψος των Σπετσών (δεξιά).

