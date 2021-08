Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους - φόβοι για τον Εθνικό Δρυμό (εικόνες)

Η πυρκαγιά έχει ανοίξει και εκτείνεται σε όλο το τόξο Μερκάτι - Συντερίνα - Άγιο Κωνσταντίνο, που έχουν εκκενωθεί. Τι φοβούνται οι Αρχές.

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Κερατέας, όπου γίνεται μάχη να κρατηθούν οι φλόγες πριν επεκταθούν στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου, οπότε πλέον θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η πορεία της.

Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει ανοίξει και εκτείνεται αυτή την ώρα σε όλο το τόξο Μερκάτι- Συντερίνα- Άγιο Κωνσταντίνο, που έχουν εκκενωθεί, όπως και ο οικισμός Δημολάκι, καίει πευκοδάσος, ενώ έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές σπίτια.

Το ένα μέτωπο είναι στην κορυφογραμμή πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου επικεντρώνονται οι προσπάθειες για να μην περάσει στον εθνικό δρυμό.

Τόσο στην Κερατέα όσο και στα Βίλια πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ με ριπές 6 μποφόρ που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων επιχειρούν αναλυτικά 91 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 34 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 6 Α/Φ και 6 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Φθάσαμε γρήγορα στο σημείο. Η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά ήταν δύσβατη, δεν μπορούσε να πάρει φωτιά εκεί με άλλο τρόπο, ήταν πολύ «περίεργη» η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Χάρης Ζαγούρης, αφήνοντας υπόνοιες για εμπρησμό, Ο κ. Ζαγούρης τόνισε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, κάνοντας παράλληλα έκκληση για την διάθεση περισσότερων εναέριων μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Οι δυνάμεις είναι μεγάλες και σε εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε ήδη εκεί πολλά μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι ότι φυσάει πάρα πολύ και η φωτιά κινείται προς τον Δρυμό. Γίνεται μεγάλη μάχη αυτήν την στιγμή και πρέπει να δοθεί ώστε μέχρι το απόγευμα να ελεγχθεί η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Πατούλης.

Αναφορικά με την γυναίκα που φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε περιοχή κοντά στο πύρινο μέτωπο, ο Γιώργος Πατούλης είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ότι «έγινε επιχείρηση και τώρα η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τον δικό μας επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας».

Από την Τροχαία διακόπηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην παλαιά λεωφόρο Λαυρίου- Κερατέας, στην Λαυρίου - Καμάριζας στην περιοχή εργατικών κατοικιών προς οικισμό 'Αγιο Κωνσταντίνο, Λαυρίου - Καμάριζας, από οικισμό Συντερίνας προς 'Αγιο Κωνσταντίνο και Λ. Λαυρίου και παλαιάς Λ. Λαυρίου.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας) Λαυρίου, Κωνσταντίνος Κάιλας, ότι δεν χρειάζεται να φύγουν οι κάτοικοι, καθώς δεν θα κινδυνεύσει σχεδόν κανένα σπίτι στο χωριό, αγνοώντας ουσιαστικά την εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από το 112.

Κυβερνητικές πηγές που σχολίαζαν τις δυο μεγάλες φωτιές στην Αττική την επόμενη του Δεκαπενταύγουστου, υποστηρίζουν πως τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης ήταν άμεσα και προσθέτουν πως η εικόνα το μεσημέρι είναι καλύτερη σε σχέση με το πρωί. «Τα εναέρια μέσα ήταν σε περιπολία στον αέρα ήδη γεγονός που τους επέτρεψε να επιχειρήσουν άμεσα», υποστηρίζουν και προσθέτουν για κάθε μια από τις φωτιές:

«Στο μέτωπο του Λαυρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ζημιές σε οικισμούς. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον δρυμό του Σουνίου και στάλθηκαν 3 μηνύματα εκκένωσης οικισμών από το 112, επειδή οι οικισμοί ήταν στη διαδρομή της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο στα Βίλια, η πορεία της φωτιάς είναι προς την Νέα Πέραμο. Όλες οι κατασκηνώσεις στην περιοχή ήταν άδειες. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν ένταση 6 μποφόρ».

