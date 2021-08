Πολιτική

Χαρδαλιάς: Στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο νοσοκομείο Αγία Όλγα εισήχθη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, έπειτα από ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, του τοποθετήθηκαν δύο στεντ και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο κ. Χαρδαλιάς έχει δεχθεί μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά και τη διαχείριση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανέλαβε άμεσα, από την πρώτη στιγμή μετά το περιστατικό υγείας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.

Ο πρωθυπουργός έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Νίκο Χαρδαλιά και από την πρώτη στιγμή ήταν στο νοσοκομείο ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Βασιλης Κοντοζαμάνης

Το ιατρικό ανακοινωθέν:

Περί την 14:30 σήμερα 16/08/2021 προσήλθε στο Νοσοκομείο μας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς .

Υπεβλήθη σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και έγινε άμεσα στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων. Επιτυχώς .Θα παραμείνει στην Καρδιολογική Κλινική για παρακολούθηση .

