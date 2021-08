Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια και την μετάλλαξη Δέλτα

Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης των πολιτών και η «απειλή» της μετάλλαξης Δέλτα.

Παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, απο τους:

Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και

Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα ημερήσια δεδομένα για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα χιλιάδες νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ακόμη, όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, αυξημένος προβληματισμός υπάρχει για αρκετές περιοχές ανά την Ελλάδα, λόγω της αύξησης των μολύνσεων.

*Η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώθηκε. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο σε λίγο.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

