Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Διευκρινίσεις για την τρίτη δόση του εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσταση για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19.

Με τα κοινά χαρακτηριστικά της πανδημίας και των πυρκαγιών ξεκίνησε την ενημέρωση η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, τονίζοντας ότι εμφανίζονται ξαφνικά και απειλούν τις ζωές των ανθρώπων.

Υπενθύμισε την σύσταση για εμβολιασμό κατά της COVID-19 των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών, τόσο για την δική τους προστασία όσο και των οικείων τους. Τόνισε ότι παιδιά με υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν από τον ιό και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν.

Επανέλαβε την ασφάλεια των εμβολίων και εξήγησε ότι ο καλύτερος σύμβουλος των γονιών είναι ο παιδίατρος, που θα τους συμβουλεύσει και έχει χορηγήσει όλα τα εμβόλια στα παιδιά τους, τα οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να τα ξεχνούν.

Μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο ενισχυτικής δόσης εμβολίου κατά της COVID-19, για το οποίο γίνεται αρκετή συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε σε μελέτες που περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπου φαίνεται ότι μετά τους 6 μήνες μειώνεται το επίπεδο αντισωμάτων.

Ο ΠΟΥ υπενθύμισε ότι η καταπολέμηση της πανδημίας απαιτεί εμβολιασμό σε κάθε γωνιά της γης, ζητώντας παύση τρίτης δόσης για δύο μήνες, ώστε να εμβολιαστεί το 10% πληθυσμών με χαμηλό εισόδημα. Η χορήγηση τρίτης δόσης πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, σε ειδικές κατηγορίες πολιτών και με βάση επιστημονικά δεδομένα. Εξήγησε τις κατηγορίες πολιτών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, που θα πρέπει να κάνουν την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου.

Η γνωμοδότηση για την τρίτη δόση, είπε, θα στηριχθεί στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τρίτη δόση στον γενικό πληθυσμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: πυρετώδεις προσπάθειες για την επιστροφή των μεταφραστών της ελληνικής αποστολής

Ναύπλιο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κατάστημα (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο