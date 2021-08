Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα - Κανελλοπούλου στον ΑΝΤ1: Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις (βίντεο)

Η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής σημείωσε πως οι φλόγες πλησίασαν σπίτια στον Άγιο Κωνσταντίνο.

«Εκεί που ηρεμούμε, τα πράγματα χειροτερεύουν», είπε η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Ελένη Κανελλοπούλου, περιγράφοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τον εφιάλτη των συνεχών αναζωπυρώσεων στην Κερατέα.

Η κ. Κανελλοπουλου είπε πως οι φλόγες έφθασαν στα δέκα μέτρα από τα σπίτια στον Άγιο Κωνσταντίνο, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τον καπνό.

