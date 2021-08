Αθλητικά

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άμραμπατ

Δείτε τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στις οποίες έπαιξε ο διεθνής άσος.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα (16/8) ο Νόρντιν Άμραμπατ, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του 34χρονου Μαροκινού για δύο χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου Μαροκινού ποδοσφαιριστή, Νουρεντίν (Νόρντιν) Αμπραμπατ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 7.

O 64 φορές διεθνής με την Εθνική Μαρόκου μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 1987 στο Νάαρντεν της Βόρειας Ολλανδίας και ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Άγιαξ. Αγωνίστηκε επαγγελματικά για πρώτη φορά στην ολλανδική Ομνιγουορλντ και με 14 ασίστ και ισάριθμα γκολ σε 36 αγώνες πήρε γρήγορα μεταγραφή στη Φένλο και ένα χρόνο αργότερα στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας, PSV Aϊντχόφεν.

Από εκεί και μετά αρχίζει ένα σερί υψηλού κόστους μεταγραφών του, πρώτα στην τουρκική λίγκα με την Καϊσέρισπορ και στη συνέχεια στη Γαλατασαράι, στην ισπανική Λα Λίγκα με τη Μάλαγα και τη Λεγανιές και στην αγγλική Πρέμιερ Λιγκ με τη Γουότφορντ, ενώ την τελευταία τριετία αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με την Γαλατασαράι στην Τουρκία, με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία (με τον υψηλότερο αριθμό ασίστ στη Λίγκα), ενώ έχει ακόμα πανηγυρίσει ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ Τουρκίας, ένα Σούπερ Καπ Ολλανδίας και δύο Σούπερ Καπ στη Σαουδική Αραβία. Εχει 18 συμμετοχές στο Champions League με απολογισμό τέσσερις ασίστ.

Ο Νόρντιν Αμραμπατ έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, «κόπηκε» την τελευταία στιγμή από την ολυμπιακή ομάδα για τους Ολυμπιακούς του 2008 και στη συνέχεια επέλεξε την Εθνική Μαρόκου με την οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, ενώ ήταν βασικός και στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει 64 συμμετοχές με επτά γκολ.

