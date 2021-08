Οικονομία

ΑΑΔΕ: αναψυκτήριο δεν είχε κόψει 2600 αποδείξεις

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι φορολογικοί έλεγχοι και τον Αύγουστο. Δείτε τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΑΔΕ.

Συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι εκτεταμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όλους τους κλάδους της αγοράς, πλέον της εστίασης, στη χώρα και ήδη υπήρξαν 48ωρες αναστολές λειτουργίας και υψηλά πρόστιμα όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων:

Κατάστημα εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων στην Άρτα βρέθηκε να μην έχει κόψει 21 αποδείξεις αξίας 5.800 ευρώ.

Αναψυκτήριο στην Ορεστιάδα δεν είχε κόψει 2.600 αποδείξεις αξίας 5.700 ευρώ.

Κατάστημα επίπλων στην Θεσσαλονίκη δεν είχε κόψει 3 αποδείξεις αξίας 5.100 ευρώ.

Καθαριστήριο στην Σπάρτη βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 140 αποδείξεις αξίας 3.500 ευρώ.

Επιχείρηση ενοικίασης τουριστικών σκαφών στα νότια προάστια της Αθήνας, βρέθηκε να μην έχει κόψει 2 αποδείξεις αξίας 3.500 ευρώ.

Επιχείρηση γενικού εμπορίου στην Κεφαλονιά παρέλειψε να εκδώσει τιμολόγιο 2.300 ευρώ.

Επιχείρηση με τέντες και ταπετσαρίες στην Κόρινθο δεν είχε κόψει 5 αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ.

Πρατήριο καυσίμων στο Ναύπλιο δεν έκοψε αποδείξεις 2.000 ευρώ.

Φούρνος στο Αγρίνιο δεν είχε εκδώσει 20 αποδείξεις αξίας 1.100 ευρώ.

Εκτός από το 48ωρο λουκέτο και τα πρόστιμα, οι ελεγκτές έχουν ήδη ζητήσει τα βιβλία αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να ελέγξουν και τα δηλωθέντα στοιχεία προηγούμενων μηνών και ετών.

