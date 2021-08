Κόσμος

Αφγανιστάν: Η Βόρεια Μακεδονία θα φιλοξενήσει άμαχο πληθυσμό

Ο Ζάεφ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το σχετικό αίτημα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αναλάβουν όλα τα έξοδα φιλοξενίας. Αποδοχή του σχετικού αιτήματος κι από Αλβανία και Κόσοβο.

Η Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε την ετοιμότητα να αποδεχτεί το αίτημα των ΗΠΑ για να φιλοξενήσει άμαχο πληθυσμό από το Αφγανιστάν.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ζόραν Ζάεφ, δήλωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι παραμένει στη διάθεσή τους για να βοηθήσει στη διάσωση πολιτών από το Αφγανιστάν.

«Το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει μία ανθρωπιστική καταστροφή και για αυτόν τον λόγο, εμείς, ως κυβέρνηση, ενημερώσαμε τους στρατηγικούς μας εταίρους, τις ΗΠΑ, ότι παραμένουμε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και τις ανάγκες. Με στόχο τη διάσωση του τοπικού πληθυσμού, ενημερώσαμε για την πρόθεση μας να αναλάβουμε και να δεχτούμε τον άμαχο πληθυσμό από το Αφγανιστάν, που εργάστηκε για την ειρήνη σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια και παρείχε επί τόπου συνδρομή στις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του στρατού μας, καθώς και να δεχτούμε υπερασπιστές από ανθρωπιστικές οργανώσεις και από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν», ανέφερε ο Ζάεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βόρεια Μακεδονία είναι έτοιμη να παράσχει στέγαση σε ξενοδοχεία και θέρετρα, ενώ η επιχείρηση και τα έξοδα στη διάρκεια της παραμονής τους μέχρι τη διασφάλιση μόνιμου προορισμού θα καλυφθούν πλήρως από τις ΗΠΑ.

Την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν προσωρινά άμαχο πληθυσμό από το Αφγανιστάν, μετά το σχετικό αίτημα των ΗΠΑ, εξέφρασαν ακόμη οι κυβερνήσεις της Αλβανίας και του Κοσόβου.

