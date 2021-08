Πολιτική

Φωτιές – Χρυσοχοΐδης: Η ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε για την εξέλιξη των πυρκαγιών, τόσο στην Αττική, όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι φωτιές στην Κερατέα και τα Βίλα, αλλά και τα πύρινα μέτωπα στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποτέλεσαν το αντικείμενο της έκτακτης ενημέρωσης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως σήμερα σημειώθηκαν 45 νέες πυρκαγιές, ενώ σε όλη την επικράτεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 96 πυρκαγιές. Οι δύο πιο σημαντικές είναι στην Αττική στα Βίλια και τη Λαυρεωτική και είναι σε εξέλιξη.

Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φωτιές πήραν γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνθηκαν σε οικισμούς. Γι’ αυτό στάλθηκαν μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση οικισμών.

Στα Βίλια, συγκεκριμένα, οι εκκενώσεις ήταν προληπτικές, καθώς η φωτιά καίει μέσα στο δάσος και δεν έχει πλησιάσει σπίτια.

Στη Λαυρεωτική, αντίθετα, υπήρξαν σπίτια που είτε παραδόθηκαν στις φλόγες, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές.