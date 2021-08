Αθλητικά

Super League: Στον “αέρα” η πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα. Τι αναφέρει η διοργανώτρια Αρχή.

Η Super League ανακοίνωσε σήμερα πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (23/8). Η εξέλιξη αυτή οδηγεί προς την αναβολή της διεξαγωγής της πρεμιέρας της Super League το προσεχές Σαββατοκύριακο (21-22/8), κάτι που αναμενόταν, αφού δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Η μόνη περίπτωση να αρχίσει, όπως έχει προγραμματιστεί, δηλαδή στις 21 Αυγούστου το πρωτάθλημα είναι να βρεθεί λύση στα Διοικητικά Συμβούλια της Τρίτης (17/8) ή της Πέμπτης (19/8). Θα πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον 11 από τους 14 συμμετέχοντες την έγκριση της Προκήρυξης στο ΔΣ της Τρίτης (17/8). Εφόσον δεν υπερψηφιστεί, τότε θα γίνει το επαναληπτικό ΔΣ την Πέμπτη (19/8) όπου εκεί απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή 8 ψήφοι, για να εγκριθεί η Προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η Super League αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 23/08/2021 στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 Interwetten (ανδρών), αγωνιστικής περιόδου 2021- 22.

"Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού του συνεταιρισμού που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 κατά τρόπο ώστε μέχρι την αγωνιστική περίοδο 2023-24 να καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των μελών του συνεταιρισμού η κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων άρθρου 84 του Ν. 2725/1999".

Διάφορα.

Σημειώνεται ότι, ως προς το πρώτο ως άνω θέμα, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, θα λάβει χώρα α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 25/8/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 27/8/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ως προς το δεύτερο θέμα, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας θα λάβει χώρα επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα (23/8/2021) μία ώρα αργότερα, ήτοι στις 13.00».

