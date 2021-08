Αθλητικά

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης έπεσε θύμα χάκερ (βίντεο)

Ο πρωταθλητής της άρσης βαρών απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Της Λίτσας Ιωάννου

Θυμα χάκερ έπεσε ο 30χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών, Θοδωρής Ιακωβίδης, ο οποίος συγκλόνισε με τα λόγια του μετά την υπερπροσπάθεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Το πρώτο χτύπημα ήρθε τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Μου έρχεται μήνυμα το κινητό, ότι είμαι χάκερ και έχω παραβιάσει τον λογαριασμό σου. Αν τον θέλεις πίσω πρέπει να με πληρώσεις. Μου έρχεται δεύτερο μήνυμα, μην προσπαθείς να μπεις στον λογαριασμό σου, δεν θα τα καταφέρεις. Πιθανόν να σκέφτεσαι να πας στην Αστυνομία, να σε ενημερώσω ότι δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα και δεν μπορούν να με βρούνε», δήλωσε ο Θοδωρής Ιακωβίδης.

Ο χάκερ έστειλε μέχρι και φωνητικό μήνυμα στο αρσιβαρίστα, ζητώντας χρήματα. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στον λογαριασμό του στo Instagram μία ανάρτηση για έρανο για τους πυρόπληκτους.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης ενημέρωσε μέσω των social media ότι χάκαραν τον λογαριασμό του στο Instagram και απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

