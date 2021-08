Κόσμος

Μακρόν για Αφγανιστάν: υπάρχει κίνδυνος ένα κύμα μεταναστών να “σαρώσει” την Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, υπογράμμισε ότι το Αφγανιστάν δεν πρέπει να γίνει το καταφύγιο των τρομοκρατών που ήταν κάποτε.

Οι ισλαμιστές μαχητές θα επιδιώξουν να επωφεληθούν από το χάος στο Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα ανταποκριθούν έχοντας κοινό σκοπό.

Οι αφγανικές πόλεις έπεσαν μέσα σε λίγες μέρες και σήμερα πολίτες εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά τη φυγή του προέδρου Ασράφ Γάνι, ο οποίος είπε ότι πήρε αυτή την απόφαση για να αποτρέψει το λουτρό αίματος. Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πρωτεύουσα.

"Το Αφγανιστάν δεν πρέπει να γίνει το καταφύγιο των τρομοκρατών που ήταν κάποτε", είπε ο Μακρόν στο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε.

"Είναι πρόκληση για την ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα, έναντι ενός κοινού εχθρού. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη να μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, επειδή τα συμφέροντά μας είναι ίδια".

"Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να βρει μια κοινή και ενιαία απάντηση", δήλωσε.

Υπάρχει κίνδυνος ένα κύμα μεταναστών να σαρώσει την Ευρώπη, δήλωσε ο Μακρόν. Η Γαλλία θα συνεχίσει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους και να παίζει τον ρόλο της σε μια οργανωμένη και δίκαιη διεθνή προσπάθεια για το μοίρασμα του βάρους, πρόσθεσε.

Η Γαλλία, η Γερμανία και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν την πρωτοβουλία να οικοδομήσουν μια "ισχυρή, ενιαία και συντονισμένη απάντηση" με τη βοήθεια των χωρών διέλευσης, είπε ο Μακρόν.

