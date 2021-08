Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός διαγνώστηκε γιατρός στο νοσοκομείο Κορίνθου

24 άτομα νοσηλεύονται στην κλινική COVID του νοσοκομείου, εκ των οποίων 4 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από τα ελάχιστα νοσοκομεία που βρέθηκαν στην “πρώτη γραμμή” κατά της διάρκεια του πρώτου και του δευτέρου και σφοδρού κύματος της πανδημίας και δεν νόσησε το προσωπικό του, ήταν το νοσοκομείο Κορίνθου.

Ένας γιατρός, όμως, βρέθηκε θετικός στον ιό. Αφού έκανε rapid test και στη συνέχεια μοριακό, που επιβεβαίωσε ότι είχε μολυνθεί, τέθηκε σε καθεστώς καραντίνας στο σπίτι.

Συνολικά 24 άτομα νοσηλεύονται στην κλινική COVID του Νοσοκομείου Κορίνθου. Εξάλλου, στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου που υποδέχονται περιστατικά COVID, νοσηλεύονται συνολικά 108 άτομα (τα 4 σε ΜΕΘ) και συγκεκριμένα: 7 στο Νοσοκομείο Άργους, 10 στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, 10 στο Παναρκαδικό Τρίπολης, 24 στο Νοσοκομείο Κορίνθου (τα 4 στη ΜΕΘ), 18 στο Νοσοκομείο Σπάρτης και 39 στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

