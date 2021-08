Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: με υγειονομικό πάσο σε εστιατόρια, τρένα και εμπορικά κέντρα

Αυστηροποιούνται τα μέτρα στη Γαλλία, που είδε τον μέσο όρο των κρουσμάτων να δωδεκαπλασιάζεται σε λιγότερο από δυο μήνες.

Τα εμπορικά κέντρα στο Παρίσι και σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας χρειάστηκε να ζητήσουν από τους πελάτες να επιδείξουν το υγειονομικό πάσο τους σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

Η απαίτηση επίδειξης ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ενός αρνητικού τεστ ισχύει για όλα τα εμπορικά κέντρα με εμβαδόν άνω των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, σε περιοχές, όπου ο δείκτης επίπτωσης Covid-19 είναι υψηλότερος των 200 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα.

Το μέτρο θα επηρεάσει τα εμπορικά κέντρα στο νότιο τμήμα της χώρας, που καταγράφει υψηλότερο δείκτη επίπτωσης, αλλά θα εφαρμοστεί επίσης σε εμπορικά κέντρα στο Παρίσι, μεταξύ άλλων στα καταστήματα που είναι πόλοι έλξης των τουριστών Galeries Lafayette και Printemps.

Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αυξήθηκε από έναν μέσο όρο επτά ημερών μικρότερο των 2.000 στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 24.000.

Σήμερα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύονται με Covid-19 ανέρχεται σε 10.151, πάνω από τους 10.000 για πρώτη φορά από τις 22 Ιουνίου.

Επίσης, υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας με τη νόσο, με αύξηση 56 ασθενών το τελευταίο 24ωρο, και ανέρχονται σε 1.908, υπερδιπλάσιος αριθμός σε σύγκριση με το χαμηλό της 21ης Ιουλίου των 859 ασθενών.

Από αυτήν την εβδομάδα, η αστυνομία θα επιβάλλει επίσης τη χρήση του υγειονομικού πάσου σε εστιατόρια, τρένα και εσωτερικούς δημόσιους χώρους, έπειτα από μια περίοδο «επιείκειας» όταν το μέτρο πρωτοεφαρμόστηκε την περασμένη εβδομάδα.

