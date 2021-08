Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία

Προειδοποίηση στους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων COVID-19.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) πρόσθεσαν σήμερα την Τουρκία στις χώρες που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων COVID-19, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς να αποφύγουν τα ταξίδια στη χώρα αυτή.

Αντίθετα, χαλάρωσαν τις συστάσεις και την ταξιδιωτική τους οδηγία για την Ινδία.

Τα CDC πρόσθεσαν την Τουρκία στο “Επίπεδο 4: Πολύ Υψηλό” για την COVID-19, ενώ κατέβασαν την Ινδία στο “Επίπεδο 2: Μέτριο”.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επέβαλε στις 30 Απριλίου νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ινδία λόγω της επιδημίας COVID-19, απαγορεύοντας την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στους περισσότερους μη Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονταν στην Ινδία τις προηγούμενες 14 ημέρες.

