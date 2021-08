Αθλητικά

Άρης: Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά έφθασε στη Θεσσαλονίκη

Ο 26χρονος επιθετικός θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην Ιστορία του συλλόγου.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται, από το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, με φόντο την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη.

Ο 26χρονος Μαυριτανός επιθετικός έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας με τους “κίτρινους” ενώ, όπως προανήγγειλε ήδη ο Θοδωρής Καρυπίδης με ανάρτησή του στα social media, θα πάρει τη φανέλα με το Νο47 στην πλάτη.

Ο Καμαρά θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην Ιστορία του συλλόγου, καθώς οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στη Φούλαμ περί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώην φορ των Μονακό, Κόρτραϊκ, Αμιάν, Μαλάτιασπορ και Ντιζόν.

Ο Καμαρά, που έφτασε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 20:30 κι έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από περίπου 50 φίλους του Άρη, θα περάσει την Τρίτη από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Είμαι έτοιμος να μπω και να βοηθήσω άμεσα τη νέα μου ομάδα», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του ύψους 1,77μ. επιθετικού.

