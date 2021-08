Κόσμος

Μπάιντεν για Αφγανιστάν: Δεν μετανιώνω για την αποχώρηση των στρατευμάτων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σθεναρά, στο διάγγελμά του, την απόφασή για αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «υποστήριξε σθεναρά» σήμερα την απόφασή του για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, παρά το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναγνωρίζει ότι το Αφγανιστάν έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν «πιο γρήγορα απ ό,τι αναμενόταν». Οι ΗΠΑ δεν είχαν σκοπό να «οικοδομήσουν ένα κράτος» στο Αφγανιστάν, δήλωσε.

Οι ΗΠΑ θα διεξάγουν «αν κριθεί απαραίτητο» ενέργειες κατά της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν, επεσήμανε και συμπλήρωσε πως θα δώσουν στον αφγανικό στρατό «όλες τις δυνατές επιλογές» για να πολεμήσουν τους Ταλιμπάν.

Η Κίνα και η Ρωσία «θα ήθελαν πολύ» οι ΗΠΑ να μείνουν παγιδευμένες στο Αφγανιστάν, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

