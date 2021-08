Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: τρόμος, εκκενώσεις και απόγνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι εκκενώσεις οικισμών. Στη μάχη με τις φλόγες πυροσβέστες με οχήματα από την Πολωνία. Νέο μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό.

Εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε στα Βίλια, όπου λόγω της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, εκκενώθηκαν τα ξημερώματα ένα γηροκομείο και μία Μονή.

Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς, ενώ επιχειρούν 330 πυροσβέστες με 115 οχήματα, οκτώ ομάδες πεζοπόρου τμήματος και ένα Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα από την Πολωνία.

Για την συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6Ε/Π και 5Α/Φ συμπεριλαμβανομένου και του Beriev-200. Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Δευκαλίων και ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ως συνδρομή 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Εν τω μεταξύ, μετά τους οικισμούς Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγία Παρασκευή, Βενίιζα και Κρύο Πηγάδι, νωρίς το πρωί εκκενώθηκαν οι οικισμοί Παλαιοχώρι, Άγιος Σωτήρας, Παλαικούνδουρα και Θέα.

Παράλληλα το πύρινο μέτωπο έχει περάσει από το βράδυ της Δευτέρας τον δρόμο και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών στην Λαυρεωτική και στα Βίλια.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Κερατέα και Βίλια, στην ανατολική και δυτική Αττική αντίστοιχα, ξέσπασαν σε περιοχές όπου η επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών αναμενόταν να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, με βάση τον καναδικό πυρομετεωρολογικό δείκτη που υπολογίζει καθημερινά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) - meteo.gr.

Εικόνες: facebook/spyros antipas

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κερατέα: σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τρίτη σε 137 σημεία της χώρας

Καιρός: καύσωνας με μπόρες την Τρίτη