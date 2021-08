Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Συνεχίζουν τη μάχη οι πυροσβέστες σε διάσπαρτες μικρές εστίες.

Καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς στην Κερατέα που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μαρκάτι. Πλέον αντιμετωπίζονται διάσπαρτες ενεργές καύσεις εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Επιχειρούν 104 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το βράδυ δεν υπήρξαν αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων που έπνεαν ασθενείς. Ωστόσο, ο φόβος αναζωπυρώσεων είναι μεγάλος, γι αυτό και οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση.

Χθες δόθηκε εντολή μέσω του 112 για την εκκένωση τριών οικισμών (Μαρκάτι, Συντερίνα, Άγιος Κωνσταντίνος) για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς την Ανάβυσσο.

Κυβερνητικές πηγές που σχολίαζαν τις δυο μεγάλες φωτιές στην Αττική την επόμενη του Δεκαπενταύγουστου, υποστηρίζουν πως τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης ήταν άμεσα. «Τα εναέρια μέσα ήταν σε περιπολία στον αέρα ήδη γεγονός που τους επέτρεψε να επιχειρήσουν άμεσα», υποστηρίζουν.

