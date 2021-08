Πολιτισμός

Πέθανε ο Νίκος Μπίνας

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε την περασμένη Παρασκευή ο ηθοποιός Νίκος Μπίνας.

«Ακόμα ένας καλός συνάδελφος μας , εργάτης του θεάτρου, με πλούσια δράση στο θέατρο και το σινεμά, δάσκαλος, και ιδρυτής δραματικής σχολής, ο Νίκος Μπίνας έφυγε από κοντά μας στις 13 Αυγούστου… Καλό ταξίδι Νίκο μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Νίκος Μπίνας ήταν Έλληνας ηθοποιός Θεάτρου, Κινηματογράφου και τηλεόρασης και καθηγητής Δραματικής Τέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1936 στο χωριό Αργιθέα των Αγράφων Νομού Καρδίτσας.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. Σπούδασε θέατρο στην Επαγγελματική Δραματική Σχολή του Σ.Η.Κ Αθηνών (Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου) όπου αποφοίτησε το 1965. Παρακολούθησε σεμινάρια θεάτρου και κινηματογράφου σε Αγγλία και Ιταλία. Ήταν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Σωματείου Ιδρυτών Δραματικών Σχολών, της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου.

Μέχρι το 1970 υπήρξε Διευθυντής και καθηγητής της Επαγγελματικής Δραματικής Σχολής του Σ.Η.Κ Αθηνών (Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου). Το 1970 ίδρυσε την Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου Αθηνών Νίκος Μπίνας.

