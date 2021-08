Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Καρέ - καρέ η εκκένωση γηροκομείου (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την εκκένωση του γηροκομείου, από όπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ηλικιωμένοι που διαμένουν σε αυτό.

Δραματική είναι η κατάσταση από τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Βιλίων, όπου τη νύχτα εκκενώθηκαν ακόμα πέντε οικισμοί (Θέα, Πανόραμα, Παλαιοχώρι, Παλαιοκούνδουρα και Αγία Σωτήρα) και το γηροκομείο "Παναγιά Φανερωμένη", καθώς οι φλόγες που εκτείνονται σε μεγάλο μέτωπο πλησίασαν την κατοικημένη περιοχή καίγοντας πυκνό παρθένο πευκοδάσος και δυσπρόσιτο στο όρος Πατέρα.

Η εκκένωση έγινε στις 04.30 το πρωί της Τρίτης και οι τρόφιμοι του γηροκομείου μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με λεωφορείο που βρέθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, έπειτα από επικοινωνία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό, 12 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και άλλοι δύο, θετικοί στη νόσο Covid-19, διακομίστηκαν στο ΠΓΝ «Αττικόν».



Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχουν τεθεί από χθες το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο και το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων καθώς και τα Κέντρα Υγείας Μεγάρων και Ελευσίνας. Οι υγειονομικές δομές που είχαν τεθεί χθες σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς στην Κερατέα (Τοπικό Ιατρείο Κερατέας και Κέντρο Υγείας Λαυρίου) έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

