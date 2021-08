Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: ξεκίνησαν ήδη οι επιστροφές φόρου

Επτά στους δέκα 10 φορολογουμένους έχουν φέτος είτε επιστροφή φόρου, είτε μηδενικό εκκαθαριστικό

Επτά στους δέκα 10 φορολογουμένους έχουν φέτος είτε επιστροφή φόρου, είτε μηδενικό εκκαθαριστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους φορολογούμενους που δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις ή χρέη προς το Δημόσιο έχουν ήδη δει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ύψος της επιστροφής φόρου που δικαιούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι φορολογούμενοι μπήκαν σε αναστολή και έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% επί των μεικτών αμοιβών τους, το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι πιστωτικό.

Δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει γίνει η εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ (αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου), το υπουργείο Οικονομικών έχει περιθώριο να επιταχύνει τις εκταμιεύσεις σε όσους έχουν προχωρήσει εγκαίρως στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Διαφορετικά, τα ποσά της επιστροφής θα συμψηφίζονταν με την ανοιχτή οφειλή του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, η πανδημία έχει οδηγήσει τον ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό στο να αποφεύγει κατασχέσεις και συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, η βεβαίωση του φόρου γίνεται ξεχωριστά και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων έχει επιστροφή φόρου, το ποσό δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρεωστικό του άλλου. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις 6.288.018 φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα, έχουν εκδοθεί πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για 1.066.287 φορολογούμενους ή το 16,96%, με το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό να ανέρχεται σε 261,92 εκατ. ευρώ.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα και ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι έχει επιστροφή φόρου. Οι επιστροφές φόρου περνούν από έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς την εφορία ή προς τον ΕΦΚΑ ή ακόμη και αν υπάρχουν μελλοντικές οφειλές, που δεν έχουν λήξει.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου, εάν υπάρχει ποσό για επιστροφή, πιστώνεται στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει παραταθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη από το υπουργείο Οικονομικών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης.

Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Πηγή: naftemporiki.gr

