Κορνοϊός – ΗΠΑ: σύσταση από την Κυβέρνηση για τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα η τρίτη δόση θα γίνεται οκτώ μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει αποφασίσει να συστήσει στους περισσότερους Αμερικανούς να λάβουν τρίτη, ενισχυτική δόση εμβολίου για την COVID-19 οκτώ μήνες αφού ολοκληρώσουν τον αρχικό εμβολιασμό τους, έγραψε χθες η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους ενημερωμένους σχετικά.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει να προχωρήσει στη σύσταση αυτή σύντομα, πιθανόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NYT.

Οι τρίτες, ενισχυτικές δόσεις ενδέχεται να αρχίσουν να χορηγούνται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, κατά το δημοσίευμα.

