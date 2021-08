Αθλητικά

Η Οσάκα αποχώρησε κλαίγοντας από συνέντευξη Τύπου

Ακόμη ένα επεισόδιο ανάμεσα στην κορυφαία τενίστρια και εκπρόσωπο ΜΜΕ. Τι είπε ο ατζέντης της.

Αποχώρησε κλαίγοντας από τη συνέντευξη Τύπου στο Σινσινάτι η Ναόμι Οσάκα, όταν ένας δημοσιογράφος από τοπικό Μέσο τη ρώτησε με επιθετικό ύφος γιατί μία τενίστρια του δικού της υψηλού επιπέδου που έχει την εύνοια των ΜΜΕ δεν αρέσκεται στις συνεντεύξεις Τύπου.

Η αθλήτρια που άναψε τον βωμό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο στις 23 Ιουλίου είχε αποσυρθεί από το Roland Garros εξαιτίας της πίεσης που δέχτηκε, όταν ενημέρωσε ότι θα σταματήσει να εμφανίζεται στις συνεντεύξεις Τύπου, ενώ απέσυρε τη συμμετοχή της εν συνεχεία από το Wimbledon.

Και στο Σινσινάτι, ενώ όλα κυλούσαν ομαλά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο δημοσιογράφος Πολ Ντόχερτι, επέμεινε να μάθει γιατί αισθάνεται άβολα μπροστά στις κάμερες, λέγοντάς της πως τα ΜΜΕ τη βοήθησαν να εκτοξεύσει την καριέρα της. Η Γιαπωνέζα τενίστρια «έσπασε», με τον ατζέντη της να κάνει λόγο εν συνεχεία για "bullying" εκ μέρους του δημοσιογράφου.

«Ο νταής από το "Cincinnati Enquirer" (σ.σ. το μέσο που εργαζόταν ο δημοσιογράφος) είναι η επιτομή του γιατί οι σχέσεις των αθλητών και των Μέσων είναι τόσο κακές αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι βρίσκονταν στο Zoom, θα συμφωνήσουν πως ο τόνος του ήταν λάθος και ο μοναδικός του σκοπός ήταν να εκφοβίσει την παίκτρια. Πραγματικά απαίσια συμπεριφορά,» είπε συγκεκριμένα ο ατζέντης της Οσάκα και πρόσθεσε, «Και αυτός ο υπαινιγμός ότι η Ναόμι χρωστά την επιτυχία της στην προβολή από τα Μedia είναι ένας μύθος. Μην είσαι τόσο... καλομαθημένος».

