Φωτιές - Γεωργαντάς: το 112 επέτρεψε να μη θρηνήσουμε θύματα (βίντεο)

Τι είπε για τον τρόπο που λειτούργησε το 112, για τα περιθώρια βελτίωσής του, για την πλατφόρμα της πρώτης ενίσχυσης των πληγέντων και τους εμβολιασμούς.

Για την ολονύχτια μάχη στο διπλό πύρινο μέτωπο στην Αττική αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” έκανε αναφορά στο 112 τονίζοντας ότι έχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα και εξυπηρετήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

“Έγιναν εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων κατοίκων από τις περιοχές στις οποίες κρίθηκε αναγκαίο, με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο και με οδηγίες σαφείς ώστε να μη δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα” είπε ο κ. Γεωργαντάς τονίζοντας ότι το 112 έσωσε ζωές.

“Πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι λειτούργησε με τόσο αποτελεσματικό τρόπο που επέτρεψε να μη θρηνήσουμε θύματα” πρόσθεσε.

Σχετικά με την πλατφόρμα για τους πυρόπληκτους τόνισε ότι ανοίγει αύριο, Τετάρτη, μέσω της οποίας θα δοθεί η πρώτη ενίσχυση στους πληγέντες από τις φωτιές μέχρι και τις 13 Αυγούστου. Εξήγησε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι μία αίτηση όπου θα περιγράφει τη ζημία που έχει υποστεί ο κάθε πολίτης, πολύ γενικά και ύστερα θα ακολουθήσει έλεγχος. Οι εκταμιεύσεις θα γίνουν αμέσως μετά από μια μικρή διασταύρωση στοιχείων από την ΑΑΔΕ. "Θα εκταμιευτούν τα ποσά πολύ σύντομα" σημείωσε.

Τέλος, για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού τόνισε ότι αναμένεται αύξηση των ραντεβού, μετά και το φράγμα των 11.000.000 εμβολιασμών συνολικά που έσπασε χθες.

